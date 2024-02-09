09 февраля 2024, 21:48
Собчак рассказала о ночных кошмарах после интервью Путина Карлсону
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о ночных кошмарах после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом знаменитость написала в своем Telegram-канале.
«Какие-то адовые сны, просто кошмары: какие-то зомби в городе, тонул с ребенком какой-то корабль. Какой-то кошмар просто. Вообще какие-то сплошные кошмары. Не знаю, к чему это», — призналась звезда.
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Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что беседа Путина и Карсона произведет в США эффект землетрясения. По его словам, жители Америки узнают реальность «далекой войны», которую ведут их политики совместно с НАТО против мирных россиян.
Также, по мнению специалиста, интервью продемонстрировало политическую мудрость Путина. Российский лидер показал исторический анализ и разоблачил, «особенно перед американским народом, демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».
Ксения Собчак
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Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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