Разин пообещал удалить из Сети видео с Шатуновым | 360°

Знаменитости 03 ноября 2022, 00:44 Разин пообещал удалить из Сети видео с Шатуновым Андрей Разин: видео с Шатуновым из «Ласкового мая» исчезнут из Сети через 3 месяца РИА "Новости"

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Исполнять песни группы «Ласковый май» через три месяца будет нельзя, рассказал продюсер Андрей Разин в своем YouTube-канале. Он пообещал, что по истечении этого срока все видеоматериалы, связанные с коллективом и ее бывшим солистом Юрой Шатуновым, удалят с просторов интернета, а посмотреть их можно будет только на его канале.

«Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах — „Андрей Разин“ и „Ласковый май“», — рассказал продюсер. По его словам, никто не вправе использовать фото и видеоматериалы с его участием, Шатунова и группы «Ласковый май».

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Артист обратился к россиянам и призвал их удалить незаконный контент, чтобы не получить «огромные иски, миллиардные или миллионные». Разин добавил, что планирует набрать новый состав «Ласкового мая», чтобы возродить группу.

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Представитель Юры Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал слова Андрея Разина. В интервью РИА «Новости» он заявил, что высказывания продюсера являются «бредом», а также посоветовал следить «за обновлениями на официальных страницах Шатунова».

Музыкальный критик Сергей Соседов одобрил идею «воскрешения» коллектива. По его мнению, проект может иметь «ностальгический успех», а песни «Ласкового мая» актуальны до сих пор.