Растаманский берет надели на крест на могиле Децла

За последний зимний месяц могилу рэпера украсили большим количеством живых цветов, а на его крест надели растаманский вязанный берет.

Журналисты заметили, что совсем недавно на месте захоронения музыканта появились тюльпаны и розы, поэтому, очевидно, что память о Децле живет до сих пор.

Ранее мама исполнителя и его поклонники встретили годовщину смерти Децла. Они поделились своими воспоминаниями об артисте.