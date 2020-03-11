11 марта 2020, 10:48
Растаманский берет надели на крест на могиле Децла
В начале февраля прошел год со дня смерти российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Его поклонники усыпали могилу на Пятницком кладбище Москвы цветами. Об этом сообщило ИА Nation News.
За последний зимний месяц могилу рэпера украсили большим количеством живых цветов, а на его крест надели растаманский вязанный берет.
Журналисты заметили, что совсем недавно на месте захоронения музыканта появились тюльпаны и розы, поэтому, очевидно, что память о Децле живет до сих пор.
Ранее мама исполнителя и его поклонники встретили годовщину смерти Децла. Они поделились своими воспоминаниями об артисте.