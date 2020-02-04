Годовщина смерти Децла. Воспоминания мамы рэпера, рассказы поклонников

Кирилла похоронили на Пятницком кладбище. Почтить его память пришло большое количество людей.

На могиле много цветов, ограда украшена гирляндой. Мама рэпера рассказала, что скоро появится памятник.

Источник: ИА Nation News

Поклонники Децла рассказали, что для некоторых из них его смерть многое поменяла в жизни. Одна девушка поделилась, что за этот год написала портрет кумира.

Кто-то после этого события познакомился лично: после совместных поездок к последнему пристанищу артиста ребята стали ездить друг к другу в гости в разные страны.

Мама Кирилла, Ирина, рассказала, что он был очень добрым, любил животных.

«Он маленький классный был. … Когда собака прокусила ему руку и я на нее ругалась, то он ее защищал, говорил: „Мамочка, не надо, он исправится“. Он тогда ходил в четвертый класс. Потом мы этого мастино отдали и у нас появился кокер, и там уже была любовь-морковь», — поделилась женщина воспоминаниями о сыне.