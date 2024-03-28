Знаменитости 28 марта 2024, 18:17 Распалась группа «Комсомольск» Инди-группа «Комсомольск» объявила о завершении концертной деятельности Freepik

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Московская инди-группа «Комсомольск» заявила о прекращении концертной деятельности. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале коллектива.

«Будущее туманно, а песни „Комсомольска“ родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают», — написали музыканты.

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Артисты уточнили, что не прощаются со сценой насовсем, но выступлений в составе группы больше не планируется. По этой причине перенесенные на осень мартовские концерты коллектива не состоятся.

«Не знаем, когда встретимся с вами снова и встретимся ли. Но мы точно останемся приметами времени», — заключили артисты.

В феврале группа попала в список нежелательных артистов. Спустя некоторое время они совершили благотворительную поездку в Мелитополь, где коллектив выступил перед детьми.