Общество 28 февраля 2024, 13:50 «Мы свой выбор сделали». Группа «Комсомольск» выступила перед детьми в Мелитополе Инди-группа «Комсомольск» выступила перед детьми в Мелитополе Фото: Игорь Гавриленко / Википедия

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Инди-группа «Комсомольск», вошедшая в список запрещенных исполнителей, опубликовала видео своего выступления перед детьми в Мелитополе. О благотворительной поездке в артистки рассказали в своем Telegram-канале.

«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — рассказали музыканты.

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Артистки организовали два концерта: один в центре социальной и психологической помощи детям, а второй — в молодежном центре. Группа исполнила композиции «Мы ищем человека», «Оттепель» и «Песня бременских музыкантов».

«Комсомольск» вошла в обновленный список нежелательных артистов, опубликованный в начале февраля. Помимо нее, там оказались Анна Асти, Маркул, The Chemodan, Дима Билан, Глюкоза, Алексей Кортнев и другие музыканты.

После этого часть исполнителей лишилась концертов. Например, выступления Анны Асти уже отменили в нескольких городах.