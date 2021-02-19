Раскрыта цель очной ставки Рудковской с главредом StаrHit по делу Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская встретится с главным редактором StаrHit Анастасией Ананьиной 26 февраля. Адвокат Александр Добровинский заявил, что очная ставка поможет следствию определить заказчика статьи о Гном Гномыче (Александре Плющенко).

«26 февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной — главным редактором StarHit, на сайте которого была опубликована лживая статья о Саше Плющенко со ссылкой на анонимных экспертов. Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен», — рассказал Добровинский.

Адвокат отметил, что Рудковская догадывается, кто оболгал ее сына. По словам Добровинского, некто сводил счеты с семьей Плющенко и Рудковской. При этом заказчик не постеснялся для этого использовать «беззащитного маленького человека».

Ананьина должна будет назвать имя эксперта, на основании слов которого издание выпустило статью о сыне продюсера и фигуриста — Саше. Журналисты писали, что ребенок якобы болен синдромом Аспергера. После этого Рудковская обратилась за помощью к юристам. Кроме того, открыто уголовное дело о клевете. Младший Плющенко прошел психологическую экспертизу. Ее результаты показали, что мальчик здоров.