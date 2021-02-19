Mash: главреда StarHit вызвали на очную ставку с Рудковской из-за статьи о Гном Гномыче

Главреда StarHit вызвали на очную ставку с Яной Рудковской, написал Mash. По данным Telegram-канала, полиция хочет, чтобы журналистка раскрыла источник новости о Гном Гномыче.

Главред StarHit Анастасия Ананьина должна будет назвать эксперта, на основании слов которого была написана новость про ребенка продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — Александра. В интернете он более известен как Гном Гномыч.

Журналисты написали, что мальчик якобы болен синдромом Аспергера. После этого Рудковская обратилась за профессиональной помощью к юристам. Тогда в полиции завели уголовное дело о клевете и провели психологическую экспертизу, которая показала, что мальчик вменяем.

Повторная судебно-медицинская экспертиза, которую назначили сыну экс-фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, не выявила у Гном Гномыча признаков психических расстройств. Об этом со ссылкой на адвоката звездной пары сообщил РИА «Новости».

Юрист Александр Добровинский высказался о том, что Рудковская прекрасно знает заказчика, а также, что в этой истории затронут еще маленький ребенок. «Мстили родителям на самом деле, а использовали беззащитного маленького человека. Это, конечно, ужасно», — закончил юрист.

По его мнению, у Евгения Плющенко и Яны Рудковской есть «довольно серьезные враги».