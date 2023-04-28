Знаменитости 28 апреля 2023, 03:42 Раскрыта схема Блиновской по дроблению бизнеса Юрист Хаминский: при покупке на сайте Блиновской деньги уходят «в неизвестном направлении» Telegram

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Блогер Елена Блиновская использовала систему интернет-эквайринга, позволяющую скрыть реального получателя средств. Об этом «Известиям» сообщил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«При покупке в интернет-магазине потребитель не знает, в пользу какого лица совершается платеж. Представленная на сайтах форма позволяет ввести только реквизиты карты. После введения кода подтверждения деньги списываются в неизвестном направлении. Этим и воспользовалась блогер», —сказал он.

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При изучении сайта Блиновской можно заметить, что у ее ИП есть несколько разных пользовательских соглашений, пояснил экономист. В одном из них перечислены 13 доменов, на которых размещен сайт продавца.Такой прием часто применяют интернет-мошенники, чтобы запутать следы перемещения денег.

«Совершая платеж, потребитель полагает, что купил услугу у Блиновской, но его деньги на самом деле отправляются в неизвестном направлении. В итоге, значительная часть средств не отражается в декларациях блогера», — объяснил Хаминский.

Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Блогер пыталась выехать из России на арендованной машине.