Знаменитости 21 марта 2023, 04:12 Раскрыт райдер сорвавшей концерт в Сочи певицы МакSим LIFE: райдер певицы МакSим в Сочи включал лишь полезную еду

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В райдере певицы МакSим, попавшей в скандальную ситуацию на концерте в Сочи, нет и капли алкоголя, а только лишь полезная еда. LIFE рассказал о том, какие требования исполнительница предъявляет принимающей стороне.

Как стало известно, райдер исполнительницы хита «Трудный возраст» состоит из трех страниц. Однако большую часть списка занимают технические требования. А что же касается перечня еды, то МакSим перед выступлением в Сочи запросила протертый имбирь, мед, лимон, микс орехов, тарелку фруктов и разные закуски. Никакой вредной пищи. Из напитков исполнительница пожелала соевое молоко и томатный, апельсиновый, либо же яблочный сок.

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Кроме списка еды в райдере, певице потребовалось три помещения для гримерки. Одна для себя и две для коллектива. Подготовка к концерту оценили в 4,5 миллиона рублей.

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МакSим уже извинилась перед фанатами за сорванный концерт. Певица пообещала вернуть всем деньги за билеты, однако же отменять свой тур «Я буду жить» после скандала звезда не захотела.

До этого МакSим сорвала свое выступление в Сочи и покинула цену прямо во время концерта. Певице внезапно стало плохо и понадобилась срочная помощь врачей.