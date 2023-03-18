Знаменитости 18 марта 2023, 23:35 Певица МакSим покинула сцену во время концерта в Сочи Пиар-менджер певицы МакSим объяснила срыв концерта в Сочи плохим самочувствием артистки YouTube

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Певица МакSим (Марина Абросимова) сорвала свое выступление в Сочи. Артистка покинула сцену во время концерта, с трудом исполнив несколько композиций, сообщил портал «СтарХит».

Концерт на курорте Роза Хутор МакSим начала с приветствия. Но зрители сразу обратили внимание на то, что она чувствует себя очень плохо. В итоге звезда спела несколько композиций, а потом положила микрофон и покинула сцену. За кулисами ей понадобилась помощь врачей.

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«Марине, действительно, внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт. Но организм не справился и дал сбой», — рассказала порталу пиар-менеджер Яна Богушевская.

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По ее словам, причиной плохого самочувствия МакSим стало сложное расписание, много съемок и десятки концертов подряд. Богушевская отметила, что днем у певицы поднялось давление. Врачи постарались стабилизировать состояние. Однако на концерте исполнительнице стало совсем плохо.

Ранее концерт певца Валерия Меладзе отменили в Иркутске. Причина отмены осталась неизвестной. Выступление артиста должно было состояться 4 мая.