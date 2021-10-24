Канадский актер Райан Гослинг сыграет Кена в фильме про Барби. Роль его партнерши исполнит актриса Марго Робби. Съемки картины должны начаться в 2022 году.

Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на источник. По данным издания, актер ведет переговоры о съемках в фильме с киностудией Warner Bros. Роль Барби исполнит Марго Робби. Режиссером картины будет Грета Гервиг — она же должна подготовить сценарий. В этом ей поможет режиссер «Брачной истории» Ноа Баумбах.

Сюжет фильма пока не раскрывают. Есть версии, что в нем покажут нестандартную историю отношений влюбленных кукол. Известно, что фильм должен выйти в прокат в 2023 году, но даже примерной даты премьеры пока нет.

Райан Гослинг получил наибольшую популярность по фильмам «Дневник памяти» и «Ла-Ла Ленд». Марго Робби известна по роли Харли Квин в «Отряде самоубийц». Для съемок полнометражного фильма про кукол Warner Bros. заключила соглашение с компанией по производству игрушек Matte.

Ранее россияне назвали любимые мелодрамы среди фильмов, которые выпустили за последние 20 лет. В топ вышли «Дневник памяти», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Великий Гэтсби». При этом картина с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс в главных ролях стала лучшей мелодрамой XXI века.