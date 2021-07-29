«Пыль с моих сапог». Экс-мэр Иркутска стыдно спародировал солиста Little Big в ответ на критику Байкала

Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов записал видео с танцем под песню Uno группы Little Big. Бывший глава города таким образом ответил солисту коллективу Илье Прусикину, который высказал недовольство во время отдыха на Байкале.

Прусикин отдыхал на Байкале и поделился своими впечатлениями. Солист Little Big показал подписчикам грязный берег и мутную воду.

«Это самое чистое озеро в мире», — сыронизировал музыкант.

По сообщению сайта «Байкал24», на видео была показана пыльца, которую прибило к берегу.

Бывший мэр Иркутска в ответ загримировался под солиста Little Big. В видео он исполнил танец из песни Uno, с которой Little Big в прошлом году отбиралась на Евровидение.

В конце ролика Кондрашов, не выходя из образа, извинился перед сибиряками, сказав, что у них самая «сладкая и чистая вода в мире». Он также пошутил про ту самую пыльцу.

«Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул», — сказал экс-мэр.

Кондрашов баллотируется в депутаты Госдумы от Иркутской области. Бывший градоначальник пошутил, что если у него не получится пройти в парламент, то он попробует себя на Евровидении.

Прусикин ранее выложил свой юмористический ролик об отдыхе в Сибири.