Илья Прускин из Little Big записал юмористический ролик об отдыхе в Сибири

Солист группы Little Big пригласил туристов на отдых в санаторий под названием «Ласточка», который находится в Сибири на берегу реки Обь. Свой юмористический ролик Илья Прускин опубликовал на странице в Instagram, написал «Царьград».

Таким образом артист решил предложить россиянам альтернативу поездкам за границу и отдыху на Черноморских курортах России. Из удобств в этом санатории имеется стальная кровать, в VIP-номерах есть душ и туалет, а в президентских — горячая вода, добавил Прускин.

На видео сам Илья выступает в роли ведущего и презентует отдых в санатории от турфирмы «Илья Прусикин трэвэл». По словам артиста, в санатории россиян ждет красивый вид на сибирскую глубинку, а «донесет» их до этой самой глубинки комфортабельный автобус ЛиАЗ.

В сатирическом ролике Прускин использовал простые спецэффекты, напоминающие те, которые есть в программе PowerPoint.