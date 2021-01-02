Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения — ему исполнилось 94 года. Глава государства отметил большой талант хореографа.

«Примите самые теплые поздравления с днем рождения. Человек большого и щедрого таланта, Вы посвятили себя хореографическому искусству, своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин добавил, что рад востребованности артиста и его активному участию в культурной жизни страны. Президент пожелал Григоровичу здоровья, бодрости духа, благополучия и поздравил с новогодними праздниками.

В марте 2020 года Большой театр впервые за свою историю начал онлайн-трансляцию спектаклей из своего «золотого фонда». Тогда всего за сутки запись балета «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича набрала более миллиона просмотров.

Юрий Григорович считается одним из самых выдающихся хореографов 20 века. Он является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе. С 1997 года хореограф стал академиком Академии гуманитарных наук, а с 2004 — почетным членом Российской академии художеств.