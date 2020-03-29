Балет «Лебединое озеро» набрал за сутки больше миллиона просмотров

Большой театр впервые за свою историю 27 марта начал онлайн-трансляцию спектаклей из своего «золотого фонда». Первым на официальном YouTube-канале театра был показан заранее записанный балет «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича. Он набрал за сутки больше миллиона просмотров.

Старт акции был приурочен к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Как сообщил ТАСС, до 10 апреля Большой театр покажет шесть самых известных спектаклей — оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов», балеты «Спящая красавица», «Марко Спада», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Все трансляции будут начинаться в 19:00 по мск.

По словам генерального директора Большого театра Владимира Урина, этот формат позволит артистам не потерять связь со зрителями в «непростой ситуации, в которой оказалась наша страна».

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