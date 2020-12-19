«Пустая трата времени». Экс-солистка «Ленинграда» раскритиковала вопросы Шнурова на пресс-конференции Путина

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс посчитала «пустой тратой времени» вопросы, которые задал Сергей Шнуров Владимиру Путину во время пресс-конференции. Она заявила изданию «Подъем», что от того Шнурова, которого она знала, ничего не осталось.

«Едва ли Шнуров превратился в тех, о ком пел раньше с сарказмом, ведь его позиция и раньше была лишь артистическим амплуа. С годами эксплуатировать образ бунтаря стало сложно. Когда у тебя зубы за 15 миллионов рублей — никто не поверит в „когда нет денег“», — отметила Алиса Вокс.

Певица в Сергее Шнурове не разочаровалась только потому, что она ничего от него и раньше не ждала. Девушке жаль, что он потратил время пресс-конференции на два откровенно глупых вопроса, которые не являются острыми, важными и социально полезными.

Ранее Сергей Шнуров на большой пресс-конференции спросил у Путина, почему русские хакеры не помогли в очередной раз избраться Трампу и как обычному человеку описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.