Пухляша из клипа Little Big потребовали отправить на Евровидение

«Многочисленные ролики, где иностранцы оценивают клип, показывают, что Дмитрий является изюминкой клипа. Не совершите ошибки и возьмите с собой на Евровидение Дмитрия Красилова, также известного как Пухляш», — сказано в петиции. Ее подписали уже без малого тысяча пользователей.

«Центнер харизмы», 25-летний Дмитрий Красилов родился в городе Заринске в Алтайском крае. Он прославился на шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Его называют забавным, мужественным и потрясающим.

Клип на песню Uno российской группы Littlе Вig оказался самым популярным среди представленных участниками европейского песенного конкурса официальных роликов. Видео уже собрало более 19,7 миллиона просмотров к моменту написания новости. Участники группы рассказывали ранее, что съемки и подготовка к ним заняли у них всего пять дней.

Илья Прусикин основал группу Little Big в 2013 году. Это произошло в Санкт-Петербурге. Клип на песню Skibidi прославил коллектив. Теперь команда отправится на Евровидение отстаивать честь России в международном конкурсе.