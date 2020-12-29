Пугачеву раскритиковали за неестественное лицо на фото

На фото сами Пугачева с Галкиным, а также их друзья.

В комментариях многие отметили неестественную внешность певицы, как и многих других женщин на фото.

«Дом, вернее замок, восковых лиц», — написала одна пользовательница.

«Одна пластика», — добавила другая.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что готовит для близких на этот праздник ее мама Алла Пугачева. По словам певицы, женщина всегда берет угощения на себя.

По семейной традиции, на Новый год Пугачева кормит своих близких собственноручно приготовленной едой. На праздничном столе всегда есть салат оливье и селедка под шубой. Еще Пугачева запекает утку или гуся. Когда гостей много, на помощь приходит повар.

«Для меня главное новогоднее блюдо — шампанское! Так уж получается, что о нем вспоминаешь только в Новый год», — пошутила Орбакайте.