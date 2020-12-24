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    24 декабря 2020, 10:22

    Орбакайте рассказала, какие блюда Пугачева готовит на Новый год

    Андрей Иванов

    Кристина Орбакайте планирует встретить Новый год за семейным столом. Она рассказала «Собеседнику», что готовит для близких на этот праздник Алла Пугачева. По словам певицы, Примадонна всегда берет угощения на себя.
    Орбакайте рассказала, какие блюда Пугачева готовит на Новый год

    По семейной традиции, на Новый год Пугачева кормит своих близких собственноручно приготовленной едой. На праздничном столе всегда есть салат оливье и селедка под шубой. Еще Пугачева запекает утку или гуся. Когда гостей много, на помощь приходит повар.

    «Для меня главное новогоднее блюдо — шампанское! Так уж получается, что о нем вспоминаешь только в Новый год», — пошутила Орбакайте.

    Певица рассказала, что 2020 год стал дня нее годом семьи. Обычно у артистов на первом месте всегда работа, но из-за пандемии все концерты отменили, и у Орбакайте случился «затянувший отпуск».

    «К сожалению, сыновья были разбросаны по миру, и мы не могли долгое время увидеться. Но узким кругом — я, муж и дочка — провели много времени вместе. И очень были этому рады. У нас появилось много общих тем», — поделилась Орбакайте и призналась, что ей непросто сейчас возвращаться в профессию, потому что она привыкла быть с родными.

    В конце ноября рассказал, что во время пандемии российские звезды снизили свои гонорары. В качестве примера он привел Кристину Орбакайте, которая раньше брала 3,5 миллионов рублей за концерт, а теперь готова выступить за два миллиона рублей. Это все равно не спасает ситуацию, потому что спроса нет.