Орбакайте рассказала, какие блюда Пугачева готовит на Новый год

По семейной традиции, на Новый год Пугачева кормит своих близких собственноручно приготовленной едой. На праздничном столе всегда есть салат оливье и селедка под шубой. Еще Пугачева запекает утку или гуся. Когда гостей много, на помощь приходит повар.

«Для меня главное новогоднее блюдо — шампанское! Так уж получается, что о нем вспоминаешь только в Новый год», — пошутила Орбакайте.

Певица рассказала, что 2020 год стал дня нее годом семьи. Обычно у артистов на первом месте всегда работа, но из-за пандемии все концерты отменили, и у Орбакайте случился «затянувший отпуск».

«К сожалению, сыновья были разбросаны по миру, и мы не могли долгое время увидеться. Но узким кругом — я, муж и дочка — провели много времени вместе. И очень были этому рады. У нас появилось много общих тем», — поделилась Орбакайте и призналась, что ей непросто сейчас возвращаться в профессию, потому что она привыкла быть с родными.

В конце ноября рассказал, что во время пандемии российские звезды снизили свои гонорары. В качестве примера он привел Кристину Орбакайте, которая раньше брала 3,5 миллионов рублей за концерт, а теперь готова выступить за два миллиона рублей. Это все равно не спасает ситуацию, потому что спроса нет.