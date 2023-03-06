Знаменитости 06 марта 2023, 12:42 Пугачеву призвали организовать переговоры между Россией и Украиной Продюсер Пригожин: певица Пугачева может инициировать переговоры между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева может уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, заявил изданию News.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, помочь ей в этом могли бы предприниматель Роман Абрамович и творческие люди из двух стран.

Продюсер осудил Пугачеву за отъезд из России, но подчеркнул, что она может поспособствовать началу мирных переговоров с руководством Украины. Пригожин добавил, что для этого певица может собрать «культурный фронт», не выбирая при этом ни одну из сторон конфликта.

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«Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским», — рассказал Иосиф Пригожин.

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По его мнению, народная артистка СССР помогла бы начать разговор «как мать, у которой есть дети, есть внуки».

В будущем страны Запада могут оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на переговоры с Россией, заявил политолог Иван Мезюхо. Он уточнил, что к тому времени эти контакты могут утратить необходимость.