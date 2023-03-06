Эксклюзив 06 марта 2023, 12:25 Запад сам подтолкнет Украину к переговорам с Россией. Но не сейчас Политолог Мезюхо: вряд ли США противодействуют усилиям по встрече Путина и Зеленского РИА «Новости»

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Турция обвинила США и Великобританию в том, что они мешают организовать переговоры между Россией и Украиной. Однако политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо опроверг это. Он сказал «360», что рано или поздно Запад сам подтолкнет киевский режим к диалогу.

Он посоветовал не доверять информации о том, что США и Великобритания не оказывают содействия в организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Источник этих сведений, по словам Ивана Мезюхо, хоть и обладает властью в Турции, но является малоавторитетным с точки зрения международной геополитики.

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«Напротив, через некоторое время возможны условия, при которых Запад станет заставлять Владимира Зеленского переговорить с Владимиром Путиным, но не факт, что президенту России будут нужны эти переговоры», — предупредил специалист.

В этом случае украинский президент попадет в трудную ситуацию, ведь он законодательно уже запретил себе вести переговоры с Россией. Иван Мезюхо предупредил, что ему придется искать пути решения этой проблемы.

От Реджепа Тайипа Эрдогана в этом вопросе, по его мнению, мало что зависит. В сложившихся условиях Турция выступила в качестве посредника между Украиной и Россией, но киевский режим не самостоятелен — решения за него принимают США. Иван Мезюхо считает, что прямой контакт турецкого президента с коллегами не означает, что он в состоянии погасить конфликт. Он призвал не преувеличивать дипломатические возможности Турции, у которой, в свою очередь, тоже непростые отношения с США. Эта страна лавирует в своих турецко-американских контактах.

«Сегодня вопрос переговоров между Украиной и Россией еще не созрел с точки зрения Запада. Но я не исключаю, что США через какое-то время, когда Украина понесет очередные серьезные воинские потери, будет сподвигать Владимира Зеленского к проведению переговоров», — сказал он.

США и Великобритания заинтересованы в затягивании конфликта на максимально возможный срок, поэтому выступают против попыток Турции устроить переговоры, заявил РИА «Новости» член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Он допустил, что прекращения огня можно добиться методом дипломатического торга.