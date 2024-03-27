27 марта 2024, 17:08
Адвокат рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом
Добровинский: дома можно свободно слушать Пугачеву, если она станет иноагентом
Россияне смогут слушать певицу Аллу Пугачеву в случае, если ее признают иностранным агентом. Дома никто не запретит включать любимую артистку, а вот в эфире радио и телевидения нужно будет сопровождать композицию специальным уведомлением, рассказал «360» адвокат Александр Добровинский.
По словам юриста, изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.
Реклама
«Если на радио, в кафе, ресторане звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, то она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден правительством Российской Федерации», — подчеркнул адвокат.
За несоблюдение правил будет грозить штраф.
Добровинский добавил, что во время домашнего прослушивания россиян никто контролировать не будет.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Он выразил надежду, что комиссия «доведет дело до конца».
Штрафы
Песни
Музыка
Телевидение
Иноагенты
Реклама
Реклама