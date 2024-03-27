Общество 27 марта 2024, 17:08 Адвокат рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом Добровинский: дома можно свободно слушать Пугачеву, если она станет иноагентом Vadim Tarakanov / Global Look Press

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Россияне смогут слушать певицу Аллу Пугачеву в случае, если ее признают иностранным агентом. Дома никто не запретит включать любимую артистку, а вот в эфире радио и телевидения нужно будет сопровождать композицию специальным уведомлением, рассказал «360» адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.

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«Если на радио, в кафе, ресторане звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, то она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден правительством Российской Федерации», — подчеркнул адвокат.

За несоблюдение правил будет грозить штраф.

Добровинский добавил, что во время домашнего прослушивания россиян никто контролировать не будет.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Он выразил надежду, что комиссия «доведет дело до конца».