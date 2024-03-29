Знаменитости 29 марта 2024, 13:15 Пугачева выпустила новую песню с малоизвестным исполнителем Алла Пугачева выпустила песню «Береги» дуэтом с малоизвестным певцом Моисеевым Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / Global Look Press

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Певица Алла Пугачева представила новую композицию «Береги», записанную с малоизвестным артистом Женей Моисеевым. Песня уже доступна для прослушивания на стриминговых сервисах.

В новой композиции Пугачева обращается к теме разлуки и призывает избегать «душных прощаний».

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«Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко», — спела примадонна.

Певица планировала выпустить песню к своему 75-летию, которое будет отмечать 15 апреля. Однако трек стал доступен уже 29 марта.

Слова и музыку написал композитор Константин Губин, мужскую партию в композиции исполнил малоизвестный артист по имени Женя Моисеев, который проживает в США.

Продюсер Сергей Лавров предположил, что для Пугачевой этот дуэт стал способом заработать. Он оценил коммерческий проект не менее чем в 10 миллионов долларов (около 924 миллионов рублей).