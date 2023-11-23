Знаменитости 23 ноября 2023, 21:44 Пугачева возглавила антирейтинг российских звезд ВЦИОМ: Пугачева заняла первое место среди музыкантов, которых стыдятся россияне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всероссийский центр общественного мнения ВЦИОМ провел опрос на тему «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов». Рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно, возглавила певица Алла Пугачева.

По данным недавнего исследования, 25% респондентов заявили, что исполнительница вызывает у них чувство сильного смущения. В тройку лидеров попал и участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* — за него чувство стыда испытывают 18% опрошенных. В топе также оказался поп-король Филипп Киркоров (13%).

Реклама

Еще 51% россиян раскритиковали решение музыкантов, которые уехали из страны после объявления спецоперации. А 50% респондентов выразили уверенность, что нужно начать ограничивать влияние зарубежной культуры на российскую молодежь.

Ранее СМИ озвучили стоимость новогоднего корпоратива в Москве с участием покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевы. По данным издания «Вечерняя Москва», выступление артистки может составить до 46 миллионов рублей.

*Признан иностранным агентом в России.