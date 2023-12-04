Знаменитости 04 декабря 2023, 04:00 Стало известно, куда вскоре может переехать Пугачева Алла Пугачева в скором времени может отправиться в Лондон РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева может скоро переехать в Лондон. Такую версию выдвинули в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Участники шоу основывали свое предположение на словах мужа звезда юмориста Максима Галкина*. Ранее он заявил в соцсетях, что его супруга должна была пойти на мероприятие с подругами в Лондоне в конце ноября.

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Сама Пугачева не раскрывает планов и своего местоположения. Она обращалась в соцсетях к подписчикам, которые следят за ее передвижениями по миру и распускают слухи. По словам вокалистки, такие люди являются «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Артистка отметила, что цель ее злопыхателей направлена на отталкивание преданных слушателей, ради которых певица «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Резкие слова Пгуачевой возмутили некоторых поклонников и коллег по цеху. Например, российская актриса Яна Поплавская обвинила звезду во лжи. По ее мнению, всю жизнь певица построила на «бесстыдной и безобразной демонстрации».

* Максим Галкин — внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.