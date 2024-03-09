Знаменитости 09 марта 2024, 23:13 Публика освистала Сергея Безрукова за критику выступления Алиева на турнире «Русский вызов» Безрукова на турнире «Русский вызов» освистали за критику фигуриста Алиева РИА «Новости»

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Публика на турнире «Русский вызов» освистала члена жюри актера Сергея Безрукова за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева. На это обратило внимание РИА «Новости».

Экс-чемпион по фигурному катанию Алиев выступал под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Зрителям номер понравился.

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Безруков назвал фигуриста «большим мастером», при этом отметил, что Алиев изобразил «алкоголика», а номер должен быть более драматичным. На этих словах публика освистала артиста, заглушив его критику.

Ранее Безруков дал определение основной составляющей русского культурного кода. Национальному характеру больше всего свойственно всепримирение, которое основано на христианских понятиях всепрощения, милосердия и любви, отметил артист.