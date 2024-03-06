Знаменитости 06 марта 2024, 16:54 Безруков назвал главную черту русского характера Актер Безруков назвал всепримирение ключевой чертой русского характера Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

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Российский актер Сергей Безруков дал определение основной составляющей русского культурного кода. По его словам, национальному характеру больше всего свойственно всепримирение, сообщил NEWS.ru.

«Достоевский полагал, что от русского народа пойдет начало всепримирения такого — народного. Примирение народов мира, если иными словами перефразировать», — отметил актер.

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Безруков пояснил, что позиция русского классика основывается на христианских понятиях всепрощения, всепримирения, милосердия и любви.

Он подытожил, что все вышеперечисленное заложено в культурном коде, так как культура не может существовать без человека.

Ранее Безруков сформировал собственный топ фильмов для души. Среди картин, которые артист готов смотреть и пересматривать — «Пять вечеров», «Калина красная».