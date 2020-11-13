Психолог дал совет Кристине Асмус, как проще пережить развод

Отмечается, что о разрыве стало известно весной этого года. Пара была в браке семь лет. Сами артисты рассказали, что приняли решение разойтись еще в конце прошлого года. Кристина и Гарик остаются в хороших отношениях. У них есть дочка, от которой родители долгое время скрывали развод.

Поклонники считают, что Асмус все же переживает из-за расставания с Харламовым. Они заметили, что в последнее время в ее Instаgrаm-аккаунте все чаще стали появляться печальные публикации. Вайс отметила, что реабилитация после развода может продолжаться до трех месяцев, сообщила «Экспресс газета».

«Конечно, можно себя пожалеть, главное, на этом не зацикливаться. Важно осознать, решить для себя, что мы прекрасны сами по себе, а не благодаря тому человеку, который находился рядом», — подчеркнула психолог.

Накануне Харламова заметили на отдыхе в Сочи с актрисой Екатериной Ковальчук, которую сочли похожей внешне на Асмус.