Харламова заметили на отдыхе с «копией» Асмус

Сам Харламов никак не стал комментировать эту новость и рассказывать о своей личной жизни.

Ранее Асмус опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором она предстала в свадебном платье. В минувшую среду, 3 ноября, звезда выставила пост, в котором назвала причину своего появления в образе невесты.

Снимок вызвал у поклонников артистки много вопросов, в комментариях развязалась дискуссия. Некоторые возмутились тем, что Асмус быстро сыграла свадьбу после недавнего развода с юмористом Гариком Харламовым. Другие не поверили, что Кристина вновь вышла замуж, при этом выбрав несвойственный ее стилю наряд.

Асмус сообщила, что в образе невесты снимается в фильме, который долгое время по разным причинам не получается отснять полностью. Помешали и закрытые из-за пандемии коронавируса границы, и аллергия, от которой мучилась Кристина. Спустя время она заразилась COVID-19. Актерский состав успел частично смениться, но Асмус пообещала, что лента выйдет в следующем году. В настоящий момент съемки картины продолжаются.