Знаменитости 15 мая 2023, 03:10 «Психанул». Куценко рассказал, как не попал в «Войну миров Z» с Бредом Питтом Гоша Куценко рассказал, почему отказался от съемок в «Войне миров Z» РИА «Новости»

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Российский актер Гоша Куценко рассказал, что помешало ему сняться в фильме «Война миров Z» с Бредом Питтом в главной роли. В интервью Ляйсан Утяшевой артист назвал главной проблемой языковой барьер.

Фильм вышел на экраны в 2013 году. Куценко в процессе съемок предложили сняться в картине. Он даже специально сильно похудел для будущей роли. Однако с изучением текста на иностранном языке у него возникли проблемы.

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«Это пренебрежительный быстрый английский-американский язык. Я понимаю, что не выучу это никогда», — рассказал артист.

В итоге, как признался актер, он попросту «психанул» и долго не выходил на связь с авторами картины. В итоге они взяли на роль Константина Хабенского. Но, как уточнил Куценко, авторы фильма при монтаже вырезали персонажа, которого он должен был играть.

Ранее Гоша Куценко поделился подробностями съемок картины «Любовь-морковь». Премьера ленты состоялась чуть более 10 лет назад, но фильм снова возвращается на большие экраны.