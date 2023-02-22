Знаменитости 22 февраля 2023, 19:08 Актер Гоша Куценко рассказал о четвертой части фильма «Любовь-морковь» Кинопоиск

Читать 360tv в

Премьера последней части комедийного художественного фильма «Любовь-морковь» состоялась чуть более 10 лет назад. Спустя такое продолжительное время кинокартина вновь вернется на большие экраны, подробностями съемок поделился актер Гоша Куценко в беседе с Teleprogramma.pro.

История продолжит повествование семьи Голубевых, которые в век высоких технологий столкнуться с трудностями воспитания своего сына-подростка. По словам Куценко, три года назад ему позвонил режиссер Ренат Давлетьяров и предложил возродить фильм. От такого предложение актер не смог отказаться, ведь «Любовь-морковь» является его любимым детищем.

Реклама

Куценко отметил, что в ходе съемок были использованы новейшие кинотехнологии с возможностью масштабирования.

Реклама