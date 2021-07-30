Актриса Дарья Мельникова рассказала, как переживает развод после 8 лет брака

Актриса Дарья Мельникова несколько месяцев назад рассказала о своем разводе с Артуром Смольяниновым. Пара была вместе восемь лет. По словам актрисы, развод давался ей тяжело. Девушка даже начала посещать психотерапевта. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на социальные сети актрисы.

Девушка рассказала, что работает со специалистом уже год. По ее словам, психотерапевт помогает ей решать вопросы не только в личной жизни, но и в карьере. Однако она отметила, что психотерапия не волшебное спасение от проблем, а лишь один из механизмов, который помогает с ними разобраться.

«Она запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии», — рассказала звезда сериала «Папины дочки».

Актриса отметила, что необходимо вести здоровый образ жизни. Это помогает поддерживать хорошее настроение. По ее мнению, важно общаться с друзьями, читать книги, заниматься спортом, осваивать духовные практики. А вот алкоголь, напротив, заставляет лишь сильнее страдать.

По словам девушки, не стоит стесняться просить помощи у близких в трудные моменты. Она рассказала, что справляться с сыновьями Артуром и Марком ей помогают бабушка и няня. Актриса не уточнила, общается ли с сыновьями их отец.