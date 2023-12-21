Знаменитости 21 декабря 2023, 03:08 «Противный голос». Стало известно, как Градский относился к Пугачевой Журналист Додолев: Градский считал голос Пугачевой очень противным РИА «Новости»

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Певец Александр Градский называл голос Пугачевой «противным» и считал, что Примадонна испортила свои вокальные данные холодным шампанским. Об этом близкий друг исполнителя, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал газете «АиФ».

У Додолева остались записи интервью с музыкантом, которые не вошли в книгу, выпущенную к 70-летию Градского в 2019 году. В одной из таких бесед разговор зашел об Алле Пугачевой.

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По словам журналиста, Градскому нравились около 10 песен, исполненных Пугачевой. В их числе: «Посидим поокаем», «Даром преподаватели…», «Не отрекаются любя», песни из кинофильма «Ирония судьбы».

«Но в целом он не высоко оценивал голос Примадонны. Точная цитата: „Голос у нее очень противный — меее… Послушай, как она поет: ‚По острым иглам яркого огня‘… Это бестембровое пение, вообще. Но по тем временам это было здорово, потому что так никто не делал“», — рассказал Евгений Додолев.

Также Градский говорил, что Пугачевой с 1986 года тяжело петь вживую из-за узлов на связках. Певец считал, что это произошло от холодного шампанского и неразумного отношения Примадонны к собственному вокальному аппарату.

Ранее стало известно, что Градский называл брак Пугачевой и шоумена Максима Галкина* бизнес-союзом. По мнению певца, Пугачева в свое время помогла Галкину, а теперь он ее обеспечивает.

* Максим Галкин — признан иностранным агентом на территории России.