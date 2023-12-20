Знаменитости 20 декабря 2023, 14:17 «Бизнес-союз». Додолев рассказал, как Градский высказывался о Пугачевой и Галкине Журналист Додолев: Градский называл брак Пугачевой и Галкина бизнес-союзом РИА «Новости»

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Музыкант Александр Градский называл брак певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* бизнес-союзом. Об этом рассказал сайту «Аргументы и факты» журналист и писатель Евгений Додолев, который дружил с мультиинструменталистом.

Он пояснил, что записывал с Градским интервью вплоть до весны 2020 года. Планировалось, что книга о музыканте выйдет к его 75-летию в 2024 году. Однако Додолев решил не выпускать мемуары без Градского.

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В процессе беседы в 2020 году у них зашел разговор о Пугачевой. Градский отметил, что еще в 1986 году у нее начались проблемы с голосом. Артистка не могла петь и выступать: приходилось зарабатывать лишь на корпоративах, которые проходили нечасто.

Градский рассказал Додолеву, что Пугачеву долгое время обеспечивал ее бывший муж Филипп Киркоров. Затем его обязанности на себя возложил Галкин*.

«Точная цитата: „Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет как нормальная женщина — за счет своего мужика“», — вспомнил Додолев.

По его словам, Градский не говорил об этом, потому что знал, что его обвинят в зависти.

Сейчас Алла Пугачева подняла стоимость за новогодние корпоративы. За выступление она просит 44,9 миллиона рублей.

* Максим Галкин — признан иностранным агентом на территории России.