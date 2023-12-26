Эксклюзив 26 декабря 2023, 13:53 «Просто срослось». Макс Арнаутов рассказал, как появился шлем-кроссовок Канье Уэста Дизайнер Макс Арнаутов: идея Yeezy Foam Helmet появилась после похода в магазин

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Шлем Yeezy Foam Helmet свел российского дизайнера и диджитал художника Макса Арнаутова с рэпером Канье Уэстом и сделал знаменитым на весь мир. В эксклюзивном интервью Ивану Беру мастер признался «360», что оригинальная задумка возникла после обычного похода в магазин.

Идея появилась во время прогулки по улице Петровке в Москве. Жена предложила Максу Арнаутову зайти в магазин Nikita Efremov и посмотреть обувь.

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«У меня 47-й размер ноги, и обычно я знаю, что нигде нет моего размера, все заказываю. Захожу, и там были как раз-таки эти Yeezy Foam Runner из EVA в моем размере», — рассказал дизайнер.

После примерки он заказал черные кроссовки, и семья поехала домой. В пути начала зарождаться идея будущего проекта.

«Еду в метро и смотрю, кто с чем их носит, как их стилизуют. Прихожу домой, и мне просто [пришла в голову] эта идея — Канье Уэст и маска, Yeezy Foam Runner и маска в виде Foam Runner. И все, у меня просто срослось», — сказал он.

Макс Арнаутов поделился историей. Так появились еще несколько проектов.

«И причем потом я рассказывал эту историю самому Никите, и мы с ним с этой историей сконнектились, начали общаться, и в итоге я для них несколько роликов уже сделал», — сказал он.

Спустя время работу россиянина заметил сам Канье Уэст, и это принесло Максу Арнаутову известность. Полную запись интервью с ним можно посмотреть на RuTube-канале «360».