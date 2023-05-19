Знаменитости 19 мая 2023, 18:54 «Просто разрыв». Беременная Manizha выпустила новый клип и показала огромный живот Певица Manizha сообщила о беременности с помощью клипа на песню Tummy Prt Scr Manizha / YouTube

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Певица Manizha необычным способом рассказала поклонникам о беременности. Артистка выпустила видеоклип на песню Tummy и показала в ролике свой огромный живот.

Пользователи Сети вовсю принялись поздравлять 31-летнюю исполнительницу. Они пожелали женщине и ее будущему ребенку здоровья, а также восхищались смелостью артистки. Многие признавались, что не могли сдержать слез в конце ролика.

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«Благополучия вашей семье!», — написал один из поклонников.

«Очень здорово, что она сказала об это так. Хочется, чтоб у нее все прошло хорошо. Сил, заботы, счастья, легких родов и всего самого теплого!», — добавил второй.

«Это прекрасно и великолепно. Я заплакала в конце», — написала третья.

«Так счастлива за вас! И песня, клип просто разрыв», — отметили другие в комментариях.

Певица Manizha объявила о помолвке с режиссером Ладо Кватания в ноябре 2021 года. Пара долго не афишировала свои отношения, но молодых людей иногда видели вместе на различных мероприятиях.

В новом ролике избранник артистки тоже появился: Manizha нежно обнимала его за плечи. Исполнительница спела, обратившись к будущему ребенку, о том, что родители его любят.