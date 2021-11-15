Певица Manizha объявила о помолвке

Певица Manizha рассказала поклонникам о своей помолвке. Ее избранником стал режиссер Ладо Кватания. О будущей свадьбе исполнительница написала в соцсети.

Помолвка Манижи состоялась еще летом, но сообщила она об этом только сейчас. В Stories в Instagram певица выложила фотографию с подаренным кольцом и своим возлюбленным. При этом лицо жениха она решила не показывать.

«Я сказала „да“», — подписала Манижа свою фотографию.

Источник фото: instagram.com/manizha

Никаких подробностей о будущей свадьбе исполнительница раскрывать не стала. Пара не афишировала свои отношения, но певицу иногда видели вместе с режиссером на различных мероприятиях. Также Манижа и Кватания отдыхали вместе.

О романе исполнительницы с режиссером стало известно весной. Тогда Кватания ездил на Евровидение в Нидерланды, чтобы поддержать возлюбленную. Он стал автором номера Манижи на песню Russian Woman.

Ранее Манижа рассказала о своем нервном срыве накануне финала Евровидения. Причина заключалась в очень сжатых сроках для подготовки к выступлению.