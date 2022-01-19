Прощание с ведущим Зеленским проходит в Москве. Прямая трансляция

Родные и близкие пришли на прощание с журналистом Михаилом Зеленским, который скоропостижно скончался в Доминикане. Траурная церемония проходит в Москве. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Гражданская панихида проходит в ритуальном зале на Троекуровском кладбище.

Михаил Зеленский умер 11 января. Ему стало плохо во время отдыха в Доминиканской Республике, там вместе с ним находилась его возлюбленная Мила Рубинчик. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием. Телеведущему было 46 лет.

Зеленский начал свою карьеру журналиста в середине 1990-х, в 1999 году он пришел на телеканал «Россия», где стал ведущим дневных выпусков программы «Вести», через два года перешел в программу «Вести-Москва». Также в свое время он вел ток-шоу «Прямой эфир», которое сейчас выходит с Андреем Малаховым.

В последнее время Зеленский работал на телеканале «Россия-Культура», в программе «Новости культуры». У ведущего остались две дочери от брака с фигуристкой Еленой Грушиной.