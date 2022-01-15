Врачи в Доминикане назвали причину приступа Зеленского

Михаил Зеленский скончался от сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Такое заключение по факту смерти российского телеведущего сделали врачи в Доминикане, сообщила представитель посольства РФ в республике Алина Иванова.

«Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», — заявила Иванова в эфире телеканала «России 1», сославшись на заключение врачей в Доминикане.

Телеведущего не стало во время отдыха в Доминиканской Республике, где он проводил отпуск вместе с супругой. Михаилу Зеленскому было 46 лет. О скоропостижной кончине журналиста стало известно 12 января. Изначально причиной смерти называли инсульт. Сообщалось, что близкие Зеленского хотят похоронить его на Троекуровском кладбище в Москве.

Зеленский в начале 2000-х работал на каналах РТР и «Культура», вел программу «Вести», затем «Вести-Москва», в 2006 году стал ведущим линейного эфира «России 24». С осени 2017 года вел программу «Новости культуры» на канале «Россия-Культура».

Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино». Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал «360», что Зеленский на 100% отдавался своей работе со студентами.