Прощание с Ниной Ургант прошло в Санкт-Петербурге

Советскую и российскую актрису театра и кино Нину Ургант проводили в последний путь в Санкт-Петербурге. Первыми на траурную церемонию, которая проходила в Александринском театре, приехали ее сын и внук — Андрей и Иван Урганты.

Церемония началась в 10:00, она организована в родном театре Нины Ургант. Катафалк прибыл за 20 минут до начала. Около входа к тому моменту стояли уже десятки людей, которые пришли попрощаться с Ниной Ургант. Об этом сообщила сайт Teleprogramma.pro.

Одними из первых приехали Андрей и Иван Урганты, телеведущий был вместе с женой. Их лица были закрытыми черными масками, они прошли внутрь, почти не глядя на окружающих.

Также на прощение с актрисой прибыли актеры Михаил Боярский и Иван Краско, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы мама и отец знали, что я передал соболезнования», — сказал Боярский. Его процитировал сайт Woman.ru.

Пиотровский навал Ургант великой актрисой и великой петербурженкой. Он принес соболезнования всем родным и близким. Краско навал артистку родным человеком и отметил, что у нее было отличное чувство юмора.

Также соболезнования прислали министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и бывший глава Минкультуры Владимир Мединский.

Нина Ургант умерла 3 декабря 2021 года на 93-м году жизни. Она сыграла во множестве фильмов, один и самых известных и полюбившихся зрителям — «Белорусский вокзал». Также она много играла в театре, всю жизнь она прослужила в Александринском театре. По данным kp.ru, артистку похоронят на Комаровском кладбище.