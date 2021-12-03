Нина Ургант пережила войну и дала начало династии артистов. Вот ее история

Скончалась советская и российская актриса Нина Ургант. Она сыграла множество ролей в кино и на сцене театра, но больше всего запомнилась зрителям в образе фронтовой медсестры из фильма «Белорусский вокзал». Сын и внук пошли по ее стопам и тоже стали артистами.

В Санкт-Петербурге умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Ей было 92 года. В феврале этого года стало известно о плохом самочувствии актрисы. Артистка почти не двигалась, и ей помогала сиделка.

Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона, первые признаки которой — забывчивость и утомляемость. По словам сына актрисы Андрея Урганта, у нее также начались проблемы со слухом и координацией движений.

Военное детство

Будущая актриса застала войну, когда жила с родителями в латвийском городе Даугавпилсе. Ее отец ушел на фронт, и семья оказалась в оккупации, написал сайт kp.ru. Увиденное надолго осталось в памяти Нины Ургант.

«При облавах я скрывалась, убегала от полицаев, чтобы не забрали в Германию. И до сих пор, когда слышу немецкую речь, вздрагиваю. Ничего не могу с собой поделать», — рассказывала артистка.

После войны ее отец долго искал семью и чуть было не решил, что ее убили. В конце концов они воссоединились, но вскоре отец скончался.

Актерская карьера

Нина Ургант дала старт династии артистов. Свой путь она начинала с работы в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где сыграла 20 ролей, писало РИА «Новости». После этого Ургант перешла работать в Александринский театр, где она проработала более 30 лет. Ей удавалось вживаться в разные женские образы как из классики, так и из современных пьес.

Параллельно с театром актриса играла в кино, где она дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Нина Ургант многим запомнилась по образу бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал», где она исполнила песню «Нам нужна одна победа» на слова Булата Окуджавы. После запомнившейся зрителям и критикам роли последовала череда ярких образов в кино.

По признанию актрисы, она все роли пропускала через сердце. В картине «Я родом из детства» героиня Урганта узнала о смерти мужа, и режиссер предложил ей самой продумать сцену. Она вспомнила эпизод из своего военного детства, когда ее семья жила в Даугавпилсе. На ее глазах немец убил маленькую еврейскую девочку, и Нина потеряла сознание от увиденного.

Во время съемок сцены актриса молча встала и пошла, а потом без сил упала. Заново прожитый эпизод позднее обернулся нервным срывом.

В начале нулевых актриса снималась очень мало. С ее участием вышли несколько картин, например «Азиат» и «Русские деньги».

Нину Ургант несколько раз награждали за творчество. В 1974 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР, а в 1976 году она была удостоена Государственной премии СССР. Позднее актрису также наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также орденом Почета.

Семья и воспитание детей

Нина Ургант была замужем три раза. В первый раз вышла замуж за Льва Милиндера, от которого родила единственного сына Андрея. Но ребенок не укрепил отношения пары. Ургант узнала об измене мужа и ушла вместе с маленьким сыном. Последующие браки с актером Геннадием Воропаевым и Кириллом Ласкари тоже обернулись неудачей.

Сын Нины Ургант Андрей пошел по стопам матери, но о своих планах стать актером долго не рассказывал ей.

«Я узнала, когда он уже сдал экзамены. Он меня не спрашивал. Да я его и не воспитывала, его воспитала советская власть. Садики, два года в интернате, актеры в общежитии Театра Ленинского комсомола… Мне некогда было его воспитывать, я работала — репетировала», — рассказывала актриса.

Но сын не обижался и относился к занятости матери с пониманием. Похожее воспитание было и у Ивана Урганта: он часто находился в Александринском театре в Санкт-Петербурге, где играла его бабушка. Телеведущий рассказывал, что они много времени проводили вместе и за пределами театра, написал ТАСС.

«Помню спектакль „Аэропорт“ Артура Хейли, где бабушка играла „зайца“ — человека, который без билета проходит на самолет. Играла очень смешно, ей всегда аплодировали», — добавил Иван Ургант.

По воспоминаниям шоумена, Нина Ургант не стеснялась говорить что думает и иногда была строгой с внуком. Но, как любая бабушка, не забывала и баловать. Даже подросшего внука актриса могла критиковать за игру в театре, но телеведущий верил, что знаменитая бабушка любила его и те вещи, которые он делал.