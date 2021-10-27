Прокурор допустил возбуждение уголовного дела против Алека Болдуина

Против актера Алека Болдуина и съемочной группы фильма «Ржавчина» могут выдвинуть уголовное обвинение после того, как на съемках из-за выстрела погибла оператор Галина Хатчинс. Ранения также получил режиссер Джоэл Соуза.

О возможности выдвижения обвинений сообщила The New York Times со ссылкой на окружного прокурора Мэри Кармак-Альтвайс.

«Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все сценарии, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении», — заявила она.

Прокурор отметила, что на съемочной площадке следователи нашли много холостых и боевых пуль. При обыске было изъято три револьвера. Сейчас устанавливается, из какого оружия и с каким типом патронов Болдуин произвел тот роковой выстрел. Кармак-Альтвайс подчеркнула, что во время следствия подтвердилось, что на съемках использовали настоящее оружие.

Сам Болдуин все еще находится в шоковом состоянии после гибели Хатчинс. Актер пытается справиться с этим, его поддерживает семья. Случайное убийство на съемках произошло 21 октября.