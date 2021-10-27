Стало известно о шоковом состоянии Болдуина после убийства оператора на съемках

Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, находится в шоковом состоянии. Сейчас главной его поддержкой является семья. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источники.

«Это такая немыслимая трагедия, горе и травма для него невыносимы», — рассказал источник.

По его словам, Болдуин все еще находится в шоке, его сердце разбито. Актер пытается справиться со случившимся, в этом ему помогают жена Хилария и дети.

Ранее супруга артиста заявляла, что поддерживает мужа и тоже находится в шоке. Об этом написало РИА «Новости».

Случайное убийство произошло 21 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Алек Болдуин со съемочной командой репетировал сцену выстрела. Тогда у камеры стояли Галина Хатчинс и Джоэл Соуза. Болдуин ранил обоих, Хатчинс скончалась в больнице, жизни Соузы ничего не угрожает.

По факту случившегося ведется расследование. Уже известно, что в пистолете Болдуина были боевые патроны, хотя ему сказали, что он будет стрелять холостыми. СМИ выяснили, что некоторые участники съемочной группы во время перерыва в работе ходили пострелять в импровизированный тир. Они стреляли по мишени боевыми патронами.