Знаменитости 17 апреля 2024, 21:54 Прокуратура Москвы проверит высказывания иноагента Лазаревой о беспилотниках РИА «Новости»

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Московская прокуратура проверит высказывания телеведущей Татьяны Лазаревой* об атаках беспилотников на Россию. Фотографию документа с ответом ведомства по этому поводу опубликовала депутат фракции «Единая Россия», председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram-канале.

Ранее она обратилась в Генпрокуратуру, с просьбой проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма, потому что ведущая в одном из интервью «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников» на российские города.

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«С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах», — заявили в ведомстве.

После слов Лазаревой, активисты общественного движения «Зов Народа» обратились к депутату ГД Дмитрию Гусеву с просьбой разработать закон о запрете иноагентам баллотироваться в депутаты и занимать государственные посты. Движение отметило, что телеведущая со статусом иностранного агента, собирается выдвигаться в Мосгордуму.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом в России.