29 марта 2024, 14:48
«Зов Народа» после слов Лазаревой призвал запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
«Зов Народа» призвал запретить иноагентам баллотироваться в депутаты
Активисты общественного движения «Зов Народа» обратились к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой разработать законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты и занимать госдолжности. Копия обращения появилась в распоряжении «360».
Движение обратило внимание, что актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, имеющая статус иноагента, собирается баллотироваться в Мосгордуму.
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Происходящее, по оценке общественников, — просто провокация, направленная на дестабилизацию ситуацию в стране на фоне выборов в парламент столицы.
В обращении привели слова Лазаревой* о том, что свою кандидатуру собираются выдвигать 45 иностранных агентов в 45 московских округах.
«Сама Лазарева* поливает грязью страну, в которой она не живет с 2016 года. Она называет это „велением своей души“ и „большим патриотизмом“, хотя на самом деле ее желание улучшить жизнь русских в качестве депутата является не более чем попыткой привлечь внимание новых западных инвесторов и вмешаться во внутренние дела нашей страны», — указали в «Зове Народа».
Активисты напомнили, что по действующему законодательству иностранным агентам запрещено влиять на выборы, но у них есть право избираться.
«Считаем, что каждый из нас должен защищать свою страну от внешнего влияния и подверженности чьим-либо интересам. И, учитывая последние события и скандалы, связанные с иностранными агентами, мы считаем, что это представляет угрозу нашей национальной безопасности и суверенитету», — добавили общественники.
На фоне этого «Зов Народа» попросил Гусева поднять в Госдуме вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности, а также принять меры для обеспечения честных, прозрачных и свободных от внешнего влияния выборов в преддверии единого дня голосования в сентябре.
*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом в России.
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Москва
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