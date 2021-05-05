«Проявил гражданскую позицию». Монсон приехал в Сочи для помощи обманутым дольщикам

Американский боец MMA Джефф Монсон не покупал недвижимость в Сочи. На встречу обманутых дольщиков он приехал как медийная личность, чтобы привлечь внимание к проблеме и выразить свою гражданскую позицию.

Об этом «360» рассказала депутат Красногорска Вера Иванова. Она состоит в Совете депутатов городского округа вместе с Монсоном, который избрался после получения российского гражданства.

«Это неправда все. Он никак не является дольщиком обманутым в Сочи. Он проявил свою гражданскую позицию: люди попросили помочь, поддержать, и он приехал туда исключительно как медийная личность, чтобы привлечь внимание к проблеме. Никаких квартир в Сочи не покупал и обманутым дольщиком не является», — подчеркнула Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что Джеффа Монсона заметили на собрании обманутых дольщиков в Сочи. Речь идет о встрече владельцев квартир в строящемся элитном ЖК «Горизонт», который превратился в долгострой. По договору покупатели должны были получить ключи еще в 2018 году, однако ЖК до сих пор не сдали.

«Местные жители обратились к юристу, который живет в Москве. Джефф с этим юристом взаимодействовал по вопросу обманутых дольщиков в Красногорске», — пояснила Иванова.

Во время встречи переводчик объяснял бывшему спортсмену, что работы остановили, потому что застройщик обанкротился. В марте 2021 года власти Сочи сообщили, что уже нашли нового подрядчика.