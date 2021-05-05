Американский боец MMA Джефф Монсон был замечен на собрании обманутых дольщиков в Сочи. Спортсмен купил себе жилье в строящемся элитном ЖК «Горизонт», но так и не получил ключи, сообщила Lenta.ru.

Монсону пришлось столкнуться с российскими реалиями. По договору элитный ЖК на берегу Черного моря должны были сдать еще в 2018 году, но никто так и не получил ключи от своих квартир. На встрече обманутых дольщиков в Сочи переводчик пытался объяснить Монсону, что строительство встало, потому что застройщик обанкротился.

Сочинская администрация в марте объявила, что нашла нового подрядчика.

Монсон в 2018 году получил российское гражданство. А от паспорта США боец отказался. В России американец избрался в Совет депутатов городского округа Красногорск. В прошлом году 50-летний Монсон заявил, что хотел бы стать депутатом Госдумы.

В январе Монсон написал на своей странице в соцсети, что завершает карьеру. Предполагалось, что Монсон принял такое решение из-за травмы. Но вскоре эта публикация была удалена.