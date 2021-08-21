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    21 августа 2021, 10:41

    «Произошла массовая эвакуация». Вера Сотникова рассказала об испугавшихся коронавируса инопланетянах

    Дарья Морозова

    Актриса Вера Сотникова считает, что инопланетяне покинули Землю из-за пандемии коронавируса. По ее мнению, они боятся умереть.

    «Произошла массовая эвакуация». Вера Сотникова рассказала об испугавшихся коронавируса инопланетянах

    Об этом она сообщила на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Она заявила, что верит в инопланетян и у нее якобы есть данные, которые доказывают их существование.

    «18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — думает актриса.

    Сотникова добавила, что если даже инопланетяне улетели с Земли, значит, ситуация серьезная. Поэтому она призвала вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал.

    Ранее певица Катя Лель сообщила новые подробности своего общения с инопланетянами. По ее словам, посланцы из космоса помогли достичь ей исцеляющих вибраций.

    «Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьезную целительную силу», — рассказала Катя Лель.

    Она уточнила, что частоты видоизменяются и набирают все большую частоту для исцеления людей и возможности поменять их сознание.