«Произошла массовая эвакуация». Вера Сотникова рассказала об испугавшихся коронавируса инопланетянах

Актриса Вера Сотникова считает, что инопланетяне покинули Землю из-за пандемии коронавируса. По ее мнению, они боятся умереть.

Об этом она сообщила на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Она заявила, что верит в инопланетян и у нее якобы есть данные, которые доказывают их существование.

«18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — думает актриса.

Сотникова добавила, что если даже инопланетяне улетели с Земли, значит, ситуация серьезная. Поэтому она призвала вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал.

Ранее певица Катя Лель сообщила новые подробности своего общения с инопланетянами. По ее словам, посланцы из космоса помогли достичь ей исцеляющих вибраций.

«Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьезную целительную силу», — рассказала Катя Лель.

Она уточнила, что частоты видоизменяются и набирают все большую частоту для исцеления людей и возможности поменять их сознание.