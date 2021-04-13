Катя Лель рассказала о влиянии инопланетян на ее здоровье

Певица Катя Лель сообщила новые подробности своего общения с инопланетянами. По ее словам, посланцы из космоса помогли достичь ей исцеляющих вибраций.

Артистка рассказала, как на нее влияли инопланетные создания.

«Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьезную целительную силу», — рассказала Катя Лель порталу NEWS.ru.

Она уточнила, что частоты видоизменяются и «набирают все большую частоту» для исцеления людей и возможности поменять их сознание.

Впервые о том, что ее похищали пришельцы, Катя Лель рассказала в 2019 году, сильно удивив поклонников. Тогда, по словам звезды, ей было всего 16 лет. Во время эксперимента пришельцы забрали ее зубы. После этого удивительного путешествия, по словам Лель, она занялась музыкой.